وقال الجيش الإسرائيلي إن إيران "أطلقت أقل من 100 صاروخ على إسرائيل، معظمها تم اعتراضه، أو لم يصل".

وأكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة 41 شخصا من جرّاء الضربات الصاروخية الإيرانية.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بمزيد من الضربات عقب هجوم واسع بدأ فجر الجمعة، وطال مواقع نووية وعسكرية.

وأفاد نتنياهو في كلمة مصورة "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قضينا على كبار القادة العسكريين، العلماء النوويين البارزين، أهم منشآت النظام لتخصيب اليورانيوم، وقسم كبير من ترسانة صواريخه البالستية".

وأضاف: "المزيد آت. النظام لا يعرف ما لحق به، أو ما سيلحق به. لم يسبق له أن كان ضعيفا الى هذا الحد".

وفي المقابل، صرّح مسؤول إيراني لوكالة "فارس" بأن طهران "سترد فورا باستهداف بنية إسرائيل التحتية الاقتصادية والخاصة بالطاقة إن ضربت إسرائيل منشآت إيران".