وفي الفيديو تظهر بوضوح الصواريخ الإيرانية وهي تسقط في تل أبيب، مصحوبة بدوي انفجارات متتالية.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إيران أطلقت موجة ثالثة من الصواريخ الباليستية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مستهدفة سبعة مواقع في وسط البلاد.

وأفادت مصادر محلية باندلاع حريق في مبنى سكني في تل أبيب جراء إصابته بصاروخ إيراني، فيما لم يعرف بعد حصيلة الأضرار البشرية.

ونقلت القناة 12 عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية قولهم: "سنرد على القصف الإيراني باستهداف مناطق مدنية"، مؤكدين أن "إيران ستدفع ثمناً باهظاً على استهدافها وسط إسرائيل".

وأكدت تقارير أن الهجوم الإيراني شمل نحو 150 صاروخاً، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض "التهديدات المستمرة".

ودوّت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس، بينما أفادت القناة 13 باندلاع حريق قرب مقر وزارة الأمن في تل أبيب، وسط تصاعد كثيف للدخان فوق ناطحات السحاب في المدينة الساحلية، تزامنًا مع سماع دوي عدة انفجارات.