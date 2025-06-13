وقال نتنياهو، في كلمة ألقاها عقب هجوم صاروخي إيراني استهدف الأراضي الإسرائيلية: "المعركة ليست ضدكم، بل ضد نظام يظلمكم ويضعفكم. نحترم ثقافتكم وتاريخكم. نوركم سيهزم الظلام. أنا معكم، وشعب إسرائيل معكم."

وأوضح أن إسرائيل تنفذ حاليا "واحدة من أعظم العمليات العسكرية في تاريخها" في إشارة إلى عملية "الأسد الصاعد" والتي تهدف، بحسب قوله، إلى إزالة "التهديد النووي والباليستي الذي يشكله النظام الإيراني".

وتابع: "النظام الإيراني يهدد بتدمير إسرائيل منذ أكثر من خمسين عاما، وقد نجحنا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في تدمير جزء كبير من ترسانته الباليستية، والمزيد قادم".

وفي تحول لافت في لهجته، توجه نتنياهو إلى الإيرانيين قائلا: "كانت إيران وإسرائيل حليفتين في الماضي. حان الوقت لتوحيد الصفوف من أجل نيل حريتكم. هذه فرصتكم: نساء، حياة، حرية."

وفي السياق ذاته، أطلقت إيران موجة ثالثة من الصواريخ الباليستية باتجاه وسط إسرائيل، حيث استهدفت سبعة مواقع، بعضها مناطق سكنية.

وأفادت مصادر محلية باندلاع حريق في مبنى سكني بمدينة تل أبيب إثر إصابته بصاروخ، دون توفر معلومات دقيقة بعد عن الخسائر البشرية.

من جانبها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين في الحكومة قولهم إن "إسرائيل سترد على القصف الإيراني باستهداف مناطق مدنية في إيران"، مؤكدين أن "طهران ستدفع ثمنا باهظا على هذا التصعيد الخطير".