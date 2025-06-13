وقال المسؤول إن "البث المباشر لبيان (...) ديفرين قطع بسبب هجوم إيران وشيك على وسط إسرائيل"، وذلك بعدما أصدر الجيش تعليمات لسكان الدولة العبرية بالبقاء على مقربة من الملاجئ والأماكن المحصنة وتفادي التجمعات.

وقبل قطع البث، حذّر ديرفين من أن إيران قادرة على إلحاق أذى "بالغ" بالجبهة الداخلية للدولة العبرية، عقب شنّها ضربات على مواقع نووية وعسكرية في إيران.

وقال ديفرين "لإيران القدرة على إلحاق الأذى بالجبهة الداخلية بشكل بالغ".