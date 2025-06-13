وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إيران تجاوزت الخطوط الحمراء باستهدافها المناطق السكنية.

وأفادت مصادر محلية باندلاع حريق في مبنى سكني في تل أبيب جراء إصابته بصاروخ إيراني، فيما لم يعرف بعد حصيلة الأضرار البشرية.

ونقلت القناة 12 عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية قولهم: "سنرد على القصف الإيراني باستهداف مناطق مدنية"، مؤكدين أن "إيران ستدفع ثمناً باهظاً على استهدافها وسط إسرائيل".

وأكدت تقارير أن الهجوم الإيراني شمل نحو 150 صاروخاً، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض "التهديدات المستمرة".

ودوّت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس، بينما أفادت القناة 13 باندلاع حريق قرب مقر وزارة الأمن في تل أبيب، وسط تصاعد كثيف للدخان فوق ناطحات السحاب في المدينة الساحلية، تزامنًا مع سماع دوي عدة انفجارات.

وأكدت مصادر طبية إسرائيلية إصابة سبعة أشخاص على الأقل بجروح في مناطق متفرقة بوسط إسرائيل، مع استمرار تعليمات الجيش للسكان بالبقاء في الملاجئ.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة تصاعد أعمدة من الدخان الأبيض فوق تل أبيب، دون توضيح فوري ما إذا كانت ناجمة عن اعتراض الدفاعات الجوية أو سقوط مباشر لصواريخ إيرانية.

وطلب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من قنوات التلفزة التوقف عن بث مواقع سقوط الصواريخ.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن "تنفيذ ضربات على عشرات الأهداف داخل إسرائيل"، في رد مباشر على الهجمات الإسرائيلية السابقة التي طالت منشآت نووية وعسكرية داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك منشأة نطنز ومدينة أصفهان.

يأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد التهديدات المتبادلة، وتحذيرات دولية من انزلاق الأوضاع إلى حرب مفتوحة في الشرق الأوسط.