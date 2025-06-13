وقال دفرين في تصريح مقتضب: "نُعلن الآن أننا ضربنا منشأة أصفهان النووية"، مضيفًا أن "العملية لا تزال في ذروتها". وتابع بالقول: "لا تخطئوا الظن، التهديد لم يزل... لقد ألحقنا ضربات موجعة، لكن العملية مستمرة ومن المبكر تحديد إلى أي مدى تراجع البرنامج النووي الإيراني".

وذكر الجيش في بيان لاحق إن الموقع المستهدف يخضع حاليًا لعملية "إعادة تحويل" لليورانيوم المخصب. وهذه هي المرحلة التالية بعد تخصيب اليورانيوم في عملية إنتاج الأسلحة النووية.

ودمر الهجوم منشأة لإنتاج اليورانيوم المعدني، وبنية تحتية لتحويل اليورانيوم المخصب، ومختبرات، وبنية تحتية أخرى.

وتضم مدينة أصفهان منشأت نووية حساسة، على رأسها مفاعل نطنز الذي يعد قلب البرنامج النووي، وقد تعرض إلى عدة هجمات خلال الساعات الماضية.

تزامنًا مع التصريحات الإسرائيلية، شهدت العاصمة الإيرانية طهران وعدة مدن أخرى، مساء الجمعة، سلسلة انفجارات عنيفة، ما دفع السلطات لتفعيل الدفاعات الجوية في مناطق حساسة، بينها ساحة باستور حيث يقع مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، والمكتب الرئاسي للقيادي الإصلاحي مسعود بزشكيان.

وسائل إعلام إيرانية، بينها وكالة "مهر" ووكالة "إرنا"، أفادت بسماع دوي انفجارات في عدة مواقع، من بينها "محمد شهر كرج"، غرب طهران، حيث سجلت ما بين ثلاثة إلى أربعة انفجارات قوية، إضافة إلى دوي انفجارات في مناطق ملارد، شهريار، وقم، فضلاً عن تقارير عن انفجار كبير في باكدشت جنوب شرق طهران.

جيش الدفاع الإسرائيلي يهاجم موقعًا نوويًا في منطقة أصفهان

في هذه الأثناء، نفذت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي هجومًا على الموقع النووي للنظام الإيراني في منطقة أصفهان، بتوجيه استخباراتي دقيق من فرع الاستخبارات.

استهداف منشآت وقواعد عسكرية

في شمال غرب البلاد، أفادت تقارير محلية بوقوع انفجار عنيف في محيط قاعدة "نوزة" الجوية بالقرب من مدينة همدان، وهي إحدى القواعد الاستراتيجية التي يُعتقد أنها تضم قدرات دفاعية متقدمة.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من هجوم إسرائيلي واسع النطاق، استهدف منشآت نووية وعسكرية في أنحاء مختلفة من إيران، أبرزها منشأة نطنز التي تُعد من أهم مرافق تخصيب اليورانيوم في البلاد. وقد أسفر القصف عن مقتل عدد من القادة العسكريين الإيرانيين، حسبما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.

إيران تتوعد.. وقلق دولي متزايد

المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، رد على الهجمات برسالة حادة، متوعدًا إسرائيل بـ"مصير مرير ومؤلم"، في إشارة إلى احتمال تنفيذ رد انتقامي واسع، وسط تزايد التحذيرات الدولية من انزلاق المنطقة نحو مواجهة مفتوحة.

وفي ظل التوتر المتصاعد، تترقب عواصم غربية موقف إيران الرسمي حيال هذه الهجمات، وسط دعوات لاحتواء الأزمة ومنع انفجار الوضع العسكري في منطقة الخليج.



يُذكر أن منشأة نطنز في أصفهان التي تم استهدافها، تعد من المواقع الحيوية في برنامج إيران النووي، وتشمل مفاعل تحويل اليورانيوم (UCF) الذي يُستخدم لتحويل اليورانيوم الخام إلى غاز سداسي فلوريد اليورانيوم (UF6)، وهي خطوة أساسية في عملية التخصيب.