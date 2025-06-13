وجاء الكشف عن مقتل قاآني ليضاف إلى أسماء أبرز القادة الذين قتلوا ضمن الهجمات العسكرية الإسرائيلية المباغتة على إيران.

ونفذت إسرائيل عملية عسكرية مكثفة، استهدفت مواقع حساسة في إيران، فجر الجمعة.

وكانت إسرائيل قد استهدفت قادة إيرانيين آخرين، قبل قاآني، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، وقائد أركان الجيش محمد باقري، اللذين لقيا حتفهما خلال الضربات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل العملية استهدفت "دحر التهديد الإيراني لوجود إسرائيل".

وأعلن نتنياهو في كلمة مصورة، صباح الجمعة، أن إسرائيل استهدفت منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية الإيرانية في نطنز.