وذكرت التقارير أن أصوات انفجارات قوية سمعت في المدينة، أعقبها تصاعد دخان كثيف في سماء تبريز.

وأشارت مصادر غير مؤكدة إلى أن القاعدة الجوية الثانية في تبريز قد تكون كانت هدفًا للهجوم.

من جهتها، نشرت وكالة "مهر" الإيرانية مقطع فيديو يظهر ألسنة لهب وأعمدة دخان تتصاعد من محيط المطار، مرفقا بعبارة "مطار تبريز الآن"، في إشارة إلى توقيت الحادث.

وتحدثت تقارير محلية عن أن الحريق ناجم عن ضربات إسرائيلية، دون تأكيد رسمي من الجهات المختصة حتى اللحظة.