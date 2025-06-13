وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، قيام إسرائيل بتنفيذ موجة جديدة من الهجمات على الأراضي الإيرانية، بما في ذلك على موقع نطنز النووي.

ومن جهته أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيفي دفرين، أن منشأة نطنز النووية الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في إيران تضررت بشدة جراء الغارات الإسرائيلية اليوم الجمعة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه استهدف أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم في نطنز خلال الهجوم على إيران، وأضاف أن مجمعا تحت الأرض متعدد الطوابق في المنشأة النووية في نطنز قد تعرض لأضرار.

ووفقا لهذا البيان، فإن الموقع المستهدف في نطنز كان يعمل منذ سنوات في إطار جهود إيران لامتلاك سلاح نووي.

إيران: نطنز لم يتأثر

في المقابل، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن الأضرار التي لحقت بمنشأة نطنز النووية كانت "سطحية"، مشيرا إلى عدم وقوع أي إصابات جراء الحادث.

وقال كمالوندي في تصريحات صحفية: "لحسن الحظ، لم تقع إصابات، وليس لدينا حتى الآن تقدير دقيق لحجم الأضرار، لكن معظمها سطحي"، موضحا أن منشأتَي نطنز وفوردو النوويتين تقعان تحت الأرض.

وأشار كمالوندي إلى أن "حادثا وقع على سطح الأرض في نطنز، بينما لم يقع أي حادث في منشأة فوردو، حيث كنت هناك وتحدثت مع الزملاء الموجودين في الموقع. السيد محمد إسلامي، رئيس المنظمة، كان أيضا في نطنز وتابع الوضع ميدانيا".

وحول التلوث المحتمل، أوضح كمالوندي: "سواء كان التلوث كيميائيا أو إشعاعيا، فقد تم رصده داخل الموقع فقط، ولا توجد مؤشرات على تلوث خارجي. لا داعي للقلق بشأن المناطق المحيطة، لكننا بحاجة إلى تنفيذ بعض عمليات التنظيف داخل المنشأة".

وانتقد كمالوندي موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا: "راسلنا المدير العام للوكالة عدة مرات، ولم نتلق أي رد. كان عليه، بصفته مسؤولا، أن يُولي اهتماما للتهديدات التي نواجهها، لكنه لم يفعل".

وأضاف: "في مقابلة إعلامية، برر المدير العام هذه التهديدات بدلا من إدانتها، ولدينا رسائل سابقة نطالب فيها المنظمات الدولية بالتدخل لأن هذه التهديدات تُعد خطرا دوليا".

ووصف كمالوندي التقرير الأخير الصادر عن الوكالة بأنه "سياسي ومُكلف"، مشيرا إلى أن "التقرير يعكس وجود حركة موحدة من قبل الدول الغربية، وأن الوكالة لم تعد محايدة كما يفترض، بل باتت تقدم تقارير متحيزة".

ونفذت إسرائيل عملية عسكرية مكثفة، استهدفت مواقع حساسة في إيران، فجر الجمعة.