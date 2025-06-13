وظهر في الفيديو استهداف إسرائيل لمنصة إطلاق صواريخ إيرانية، وهو جزء من ضربة إسرائيلية واسعة فجر الجمعة.

ونفذت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي، بتوجيه استخباراتي دقيق، هجوما واسع النطاق على منظومات الدفاع الجوي غرب إيران، مما أدى إلى تدمير عشرات الرادارات ومنصات إطلاق صواريخ أرض-جو، مما عزز "حرية العمل الجوي" لسلاح الجو الإسرائيلي فوق إيران.

جاء ذلك خلال ضربة إسرائيلية واسعة، استهدفت مواقع حساسة في إيران، فجر الجمعة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل العملية استهدفت "دحر التهديد الإيراني لوجود إسرائيل".

وأعلن نتنياهو في كلمة مصورة، صباح الجمعة، أن إسرائيل استهدفت منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية الإيرانية في نطنز.

كما استهدفت إسرائيل قادة إيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، وقائد أركان الجيش محمد باقري، اللذين لقيا حتفهما خلال الضربات.