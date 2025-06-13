وعرض التلفزيون مشاهد لدخان كثيف يتصاعد من الموقع، قائلا إن "منشأة نطنز للتخصيب أصيبت مرات عدة" بالقصف الجوي الإسرائيلي.

وسمع دوي انفجارات صباح الجمعة في منشأة نطنز النووية، بعد إعلان إسرائيل أنها شنت سلسلة غارات جوية ضد إيران.

وقال التلفزيون الإيراني: "سماع دوي انفجارات جديدة في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم" في محافظة أصفهان.

وفي السياق ذاته، أكد المصدر أنه "لا مؤشرات على تلوث نووي"، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على الموقع الاستراتيجي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال عقب بدء الهجوم: "ضربنا قلب البرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم. ضربنا قلب البرنامج النووي العسكري الإيراني. استهدفنا منشأة التخصيب الإيرانية الرئيسية في نطنز".