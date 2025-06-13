وذكر المسؤول: "الرد على الهجوم الإسرائيلي سيكون موجعا وحاسما".

وفي إجابته على سؤال عما إذا هذا الرد وشيكا، قال إن تفاصيله "تجري مناقشتها على أعلى المستويات".

وهاجمت إسرائيل عدة مدن إيرانية في وقت مبكر من الجمعة، ودوت انفجارات في أنحاء طهران، وقالت إسرائيل إنها استهدفت مواقع نووية وعسكرية وعلماء نوويين وقادة في الجيش والحرس الثوري.

ويأتي الهجوم في وقت بلغت فيه التوترات مستويات جديدة بسبب برنامج طهران النووي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل أطلقت عملية عسكرية تستهدف "دحر التهديد الإيراني لوجود إسرائيل".