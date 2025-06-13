وقال التلفزيون إن العالِمين فريدون عباسي ومحمد مهدي طهرانجي قتلا.

وكان مسؤول عسكري إسرائيلي رجح مقتل عدد من كبار العلماء النوويين الإيرانيين، إلى جانب أعضاء في هيئة الأركان العامة الإيرانية، بما في ذلك رئيس الأركان محمد باقري.

كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استهداف علماء نوويين إيرانيين بارزين، يعملون على تصنيع قنبلة نووية إيرانية.

وأكد كل من نتنياهو والتلفزيون الرسمي الإيراني قصف موقع نطنز النووي، أهم منشأة نووية في البلاد.

وأضاف نتنياهو: "ضربنا قلب برنامج التخصيب النووي الإيراني وبرنامج التسلح النووي".