وأكدت وكالة أنباء "تسنيم" في بيان مقتل سلامي.

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي أعلن أن مقر الحرس الثوري في طهران تعرض لقصف إسرائيلي، وبث لقطات تظهر حرائق ودخانا في مقر قيادته.

ومن جهة أخرى، رجح مسؤول عسكري إسرائيلي مقتل أعضاء في هيئة الأركان العامة الإيرانية، بما في ذلك رئيس الأركان محمد باقري، وعدد من كبار العلماء النوويين.

وقال المسؤول إن هناك "احتمالات متزايدة" بمقتل هؤلاء، في الضربة التي شنتها إسرائيل على إيران، الجمعة.

وكان مسؤول عسكري إسرائيلي أعلن أن إسرائيل استهدفت قادة إيرانيين، إلى جانب ضرب منشآت نووية وعسكرية.