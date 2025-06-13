وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن باقري "على قيد الحياة ويوجد في غرفة قيادة الحرب".

رجح مسؤول عسكري إسرائيلي مقتل أعضاء في هيئة الأركان العامة الإيرانية، بما في ذلك قائد الأركان، وعدد من كبار العلماء النوويين.

وقال المسؤول إن هناك "احتمالات متزايدة" بمقتل هؤلاء، في الضربة التي شنتها إسرائيل على إيران، الجمعة.

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي أعلن أن مقر الحرس الثوري في طهران تعرض لقصف إسرائيلي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل أطلقت عملية عسكرية تستهدف "دحر التهديد الإيراني لوجود إسرائيل".

وأعلن نتنياهو في كلمة مصورة، صباح الجمعة، أن إسرائيل استهدفت منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية الإيرانية في نطنز.

وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني وقوع انفجارات في مدينة نظنز، حيث تقع أهم منشأة نووية في البلاد.

وأضاف نتنياهو: "ضربنا قلب برنامج التخصيب النووي الإيراني وبرنامج التسلح النووي".

كما أكد استهداف علماء نوويين إيرانيين بارزين يعملون على تصنيع قنبلة نووية إيرانية، مضيفا: "ضربنا قلب برنامج الصواريخ البالستية الإيراني".