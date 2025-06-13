وأعلن نتنياهو في كلمة مصورة، صباح الجمعة، أن إسرائيل استهدفت منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية الإيرانية في نطنز.

وقال: "ضربنا قلب برنامج التخصيب النووي الإيراني وبرنامج التسلح النووي".

كما أكد استهداف علماء نوويين إيرانيين بارزين يعملون على تصنيع قنبلة نووية إيرانية، مضيفا: "ضربنا قلب برنامج الصواريخ البالستية الإيراني".

وزعم نتنياهو أن "إيران خصبت يورانيوم يكفي لصنع 9 قنابل نووية".

وأوضح أن "هذه العملية ستلحق الضرر بالبنية التحتية النووية الإيرانية وقدراتها العسكرية، ومصانع الصواريخ البالستية".

وأشار نتنياهو إلى أن هذه العملية ستستمر لأيام.