وأكد المسؤل لـ"رويترز"، أن إسرائيل قصفت "عشرات" المواقع في أنحاء إيران، في عملية أطلق عليها اسم "الأسد الصاعد".

وقال إن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، زاعما أن "إيران تمتلك ما يكفي من المواد النووية لصنع 15 قنبلة نووية خلال أيام".

وأضاف المسؤول أن "النظام الإيراني يطور برنامجا سريا لبناء سلاح نووي".

ورفض الإفصاح عما إذا كانت الولايات المتحدة شاركت في الهجوم على إيران.

وتابع: "إسرائيل ظلت تحذر العالم لسنوات من إيران، وتعمل على ضمان عدم امتلاكها أسلحة نووية وإزالة هذا التهديد الوجودي".

وأكد المسؤول استعداد إسرائيل للدفاع عن نفسها في مواجهة أي رد إيراني.