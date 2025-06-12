وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على حسابه في "إكس" يقول إن "مقاتلين من لواء الإسكندروني نفذوا عملية الليلة الماضية لاعتقال إرهابيين من حماس كانوا ينشطون في منطقة بيت جن جنوب سوريا".

وأوضح بيان أصدره الجيش الإسرائيلي ان المعتقلين كانوا يخططون لشن هجمات على مدنيين وعسكريين إسرائيليين داخل سوريا.

وأضاف المصدر ذاته ان العملية تمت بناء على "معلومات استخباراتية جُمعت خلال الأسابيع الأخيرة ضد الإرهابيين الذين كانوا يحاولون الترويج للعديد من المؤامرات الإرهابية ضد إسرائيل وقوات جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأكد أنه تم نقل المعتقلين إلى داخل إسرائيل لمزيد من التحقيق من قبل الوحدة 504.

وقال إن الجنود الإسرائيليين عثروا خلال العملية على أسلحة نارية ومخازن ذخيرة وصادروها.

من جهتها، ذكرت قناة الإخبارية السورية أن القوات الإسرائيلية قتلت شابا سوريا، في بيت جن، على بعد حوالي 50 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة دمشق، واعتقلت 7 آخرين.

وقالت "الإخبارية" إن شابا قتل برصاص دورية للاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي، واعتقال 7 أشخاص خلال الاقتحام.

الداخلية السورية: المعتقلون مدنيون

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية السورية لرويترز إن 7 اعتلقوا في المداهمة على بيت جن ونفى كونهم تابعين لحركة حماس مؤكدا أنهم مدنيون من سكان المنطقة. وأضاف أن شخصا قتل بنيران إسرائيلية.

ولدى سؤال رويترز للجيش الإسرائيلي عما إذا كانت المداهمة قد أسفرت عن سقوط أي قتلى، رد بالقول إن أعيرة نارية أطلقت على أحد المشتبه بهم لدى محاولته الفرار و"رصدنا أنه أصيب بها".

ولم يصدر أي تعليق بعد من حماس.