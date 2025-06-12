وقالت المؤسسة في بيان، إنه "هذه الليلة، قرابة الساعة العاشرة بتوقيت غزة، تعرضت حافلة تقل أكثر من 20 عضوا من فريق مؤسسة غزة الإنسانية لهجوم وحشي من قبل حركة حماس".

وأضافت: "ما زلنا نجمع الحقائق، لكن ما نعرفه مفجع: هناك ما لا يقل عن 5 قتلى وإصابات متعددة، ومخاوف من أن يكون بعض أعضاء فريقنا قد أُخذوا رهائن".

وفي المقابل، قالت مصادر طبية في غزة إن الجيش الإسرائيلي هاجم فلسطينيين قرب نقطة توزيع مساعدات.

وأكدت المصادر مقتل 4 أشخاص وإصابة 100 على الأقل، من جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي عدة قنابل قرب نقطة توزيع مساعدات بمحيط محور نتساريم.