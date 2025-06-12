وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "ملتزم بالحفاظ على أمن الأميركيين داخل البلاد وخارجها".

وأضاف أنه "انطلاقا من هذا الالتزام، تقوم الخارجية باستمرار بتقييم الوضع المناسب للموظفين في جميع سفاراتها".

وتابع المسؤول: "بناء على أحدث تقييمات الخارجية، قررت الوزارة تقليص عدد الموظفين في بعثتها في العراق".

ورفض المسؤول توضيح تفاصيل التقييم الذي دفع الخارجية لهذا القرار، كما أحجم عن تأكيد ما إذا كان تقليص عدد الموظفين سيشمل سفارات أميركية أخرى في الشرق الأوسط.

وتعتزم الولايات المتحدة تقليص عدد موظفي سفارتها في بغداد "لأسباب أمنية"، حسبما قال مسؤولون، الأربعاء، وذلك عقب تهديد إيران باستهداف القواعد الأميركية في الشرق الأوسط في حال اندلاع نزاع.

وتأتي هذه التطورات تزامنا مع استعداد واشنطن وطهران لجولة مباحثات نووية جديدة، في ظل الخلاف بشأن تخصيب اليورانيوم.

وفي بغداد، أكد مسؤول أمني عراقي لـ"فرانس برس"، قرار "سحب موظفين غير أساسيين (في السفارة الأميركية)".

وقال: "سنعمل بقوة لمنع أي استهداف (للبعثة الدبلوماسية في العاصمة العراقية)"، مشيرا إلى "تواصل مع الفصائل المسلحة (الموالية لإيران) لإقناعها بعدم القصف والاستهداف".

وأكد مسؤول أمني عراقي آخر أن "تقليص عدد موظفي سفارة واشنطن غير الضروريين إجراء أمني احترازي".

وعقب اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، تبنت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران إطلاق عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة على مواقع في العراق وسوريا ينتشر فيها جنود أميركيون، في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش".

ورغم ذلك حافظ العراق على استقرار نسبي، وبقي في منأى عن تداعيات الحرب التي طالت العديد من دول المنطقة.

وعقدت واشنطن وطهران 5 جولات من المحادثات منذ أبريل الماضي، بوساطة من سلطنة عمان، سعيا لإبرام اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي.

وكان وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده قال في وقت سابق من الأربعاء، ردا على التهديدات الأميركية بالتحرك عسكريا إذا فشلت المفاوضات: "نأمل أن تصل المفاوضات إلى نتيجة، لكن إذا لم يحقق ذلك وفرض علينا صراع فلا شك أن خسائر الطرف الآخر ستكون بالتأكيد أكبر بكثير من خسائرنا".

وتابع: "لدينا القدرة على الوصول إلى كل قواعد (الولايات المتحدة). سنستهدفها كلها من دون تردد في البلدان المضيفة لها".

وفي حديث مع صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية نشر الأربعاء، قال ترامب: "أصبحت أقل ثقة بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق" مع إيران حول الملف النووي.