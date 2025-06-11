وأكد كاتس أن تحرّك النشطاء المؤيدين لغزة يشكّل تهديدا أمنيا لإسرائيل ولمصر على حد سواء، وفقا لما أشارت "جيورزليم بوست".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: "أتوقع من مصر أن تمنع وصول المتضامنين إلى الحدود المصرية الإسرائيلية وأن تمنعهم من القيام باستفزازات ومحاولة دخول قطاع غزة".

وأضاف محذرا: "أوعزت إلى الجيش الإسرائيلي منع دخول المتظاهرين الجهاديين من مصر إلى غزة".

قصة قافلة المتضامنين

وانطلقت هذه القافلة، التي تحمل اسم "قافلة الصمود"، من العاصمة التونسية، وتشمل أكثر من 7 آلاف ناشط من دول مغاربية، وتهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى سكان غزة، عبر معبر رفح الحدودي.

ويشارك في القافلة نحو 300 مركبة، وتضم أطباء وطلبة ومحامين ومتطوعين، حسب المنظمين. ومن المنتظر أن تصل إلى الحدود المصرية الخميس، على أن تواصل طريقها إلى رفح في الأيام اللاحقة.

وقال كاتس إن "القافلة لا تمثل فقط نشاطا إنسانيا، بل تحمل أجندة سياسية تتقاطع مع أيديولوجية حركة حماس"، محذرا من أن السماح بوصولهم قد يؤدي إلى تصعيد على الحدود، ويهدد الاستقرار في مصر والمنطقة.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي سيتخذ ما يلزم من إجراءات "لمنع دخول النشطاء إلى غزة"، في حال لم تتمكن السلطات المصرية من التصدي لهم.