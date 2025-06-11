وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بوصول 18 جثة وعشرات المصابين، بعد إطلاق نار استهدف مدنيين أثناء انتظارهم مساعدات إنسانية قرب محور نتساريم وسط القطاع.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية في القطاع القول "استشهد أكثر من 28 مواطنا وإصابة العشرات بنيران الاحتلال عند مركز توزيع المساعدات".

وفي محيط منطقة نتساريم أيضا، قتل 7 أشخاص خرين وأصيب أكثر من 100 بجروح متفاوتة جراء استهداف تجمعات سكانية، بحسب ما أفاد به مراسلون ميدانيون.

وفي وسط قطاع غزة، أسفر قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة المخيم الجديد شمالي مخيم النصيرات عن مقتل 2 وإصابة آخرين.

كما قتل 9 أشخاص في غارات جوية استهدفت مواقع في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، في حين تم انتشال شخص خر من تحت الأنقاض في بلدة عبسان الكبيرة شرقي المدينة، حيث يتواصل القصف بشكل مكثف.

كما قتل 4 مواطنين وأصيب آخرون، في قصف مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في مواصي بلدة القرارة شمال خان يونس جنوب قطاع غزة".

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق في القطاع، وسط تحذيرات منظمات إنسانية من تفاقم الأوضاع المعيشية والصحية للسكان المدنيين المحاصرين.

ووفق لوكالة "وفا"، فإن "قوات الاحتلال استهدفت على مدار الأيام الماضية نقاط توزيع مساعدات، سواء في رفح أو وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء، ووقوع إصابات، في خطوة تأتي، حسب تأكيدات أممية، لتهجير السكان قسرا، ضمن ما يبدو أنه إستراتيجية للتطهير العرقي".

وأضافت الوكالة "وبلغ إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العمل بآلية نقاط توزيع المساعدات بتاريخ 27-5-2025 أكثر من 130 شهيدا، ومئات المصابين".