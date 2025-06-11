وكانت القناة 12 تشير إلى مكالمة هاتفية جرت بين ترامب ونتنياهو، الإثنين.

وفي رسالة غير مسبوقة من الرئيس الأميركي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، أبلغ ترامب نتنياهو أنه يتوقع منه إنهاء الحرب في غزة، ليس فقط للتوصل إلى وقف مؤقت للقتال واتفاق لإطلاق سراح الرهائن من خلال إطار عمل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في المفاوضات الجارية، بل لضمان انتهاء الحرب تماما، وفقا للقناة.

وأضافت القناة 12، أن واشنطن مستعدة لتقديم ضمانات قوية لحماس من أجل إنهاء الحرب، مما يعني إزالة العقبة الأساسية التي كانت تدفع الحركة لرفض المقترحات السابقة.

وأفاد التقرير أن ترامب قال لنتنياهو إن إنهاء الحرب سيعطي دفعة للمفاوضات مع إيران.

وتقول القناة إن المحادثة المذكورة قد تفسر تصريحات نتنياهو في وقت سابق من الثلاثاء، عندما تحدث عن "إحراز تقدم جديد في مفاوضات الرهائن".

إيران

ومن جهة أخرى، أوضح ترامب لنتنياهو أنه لم يكمل جهوده في المحادثات النووية مع طهران، قائلا إنه رغم رفضه للعرض الإيراني الأخير فإن الباب لم يغلق بعد.

وحسب القناة 12، رد نتنياهو بـ"ضرورة إبقاء التهديد العسكري القوي على إيران في جميع الأوقات"، لكن ترامب أكد مجددا على ضرورة استبعاد خيار الضربة طالما استمرت المفاوضات.

ولم يتلق نتنياهو إجابة واضحة من ترامب حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستمنح إسرائيل الضوء الأخضر للتحرك بمفردها لضرب إيران، أو ما إذا كانت واشنطن سترغب في المشاركة في ضربة أو قيادتها في حال فشل المفاوضات، وفقا للتقرير.

وأكدت القناة أنه لن تجرى مناقشات حول ضربة عسكرية حتى يتيقن ترامب من فشل المحادثات.

وبعد نشر التقرير، رفض مكتب نتنياهو التعليق على تفاصيل المحادثة.