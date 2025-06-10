ونقلت قناة i24NEWS عن المصادر، أن الجيش الإسرائيلي تدخل في اشتباك بالأسلحة النارية بين حركة حماس وجماعة أبو شباب، ونفذ غارة جوية لدعم الأخيرة.

واندلعت اشتباكات قرب منتصف الليل بين عناصر من حماس وعناصر من الميليشيا جنوب قطاع غزة، تبادل خلالها الطرفان إطلاق النار، وتكبد كل منهما عددًا من القتلى.

وخلال الاشتباكات أرسلت إسرائيل، طائرة من دون طيار، تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي إلى موقع الحادث، حيث رصدت ما يجري ثم هاجمت 4 عناصر من حركة حماس، ما يجعل هذا أول هجوم إسرائيلي في زة يهدف لمساعدة

في هذه الأثناء، أعلنت جماعة أبو شباب، الثلاثاء، عن أول هجوم لها على عناصر أمن حماس في خانيونس، بالقرب من مواقعها شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وكتب غسان الدهيني، نائب ياسر أبو الشباب، في منشور على فيسبوك أن "مجموعة من قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات الشعبية نصبت كمينا لمجموعة من ذراع حماس".

وأضاف: "استخدمت القوات الشعبية قاذفات مضادة للطائرات لأول مرة... وعادت المجموعة إلى قواعدها".

كما أوضح في المنشور قائمة بأسماء مسلحي حماس الذين قُتلوا على أيديهم، خلال الحرب.