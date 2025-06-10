وفي مقابلة على برنامج "التاسعة" على سكاي نيوز عربية، نفى إبراهيم المدهون، مدير مؤسسة "فيميد" الفلسطينية للإعلام بشكل قاطع أي استخدام للمنشآت المدنية من قبل حماس.

وأكد على عدم إدانة الشعب الفلسطيني وأن من يجب أن يُدان هو "الاحتلال الذي يرتكب الإبادة منذ عامين ويقتل المدنيين ويدمر المستشفيات"، مؤكدا رفضه "الرواية الإسرائيلية الكاذبة".

مسرحية معدة مسبقا

وأضاف المدهون: "هذا التصوير لا يوضح أن الأمر تم تحت المستشفى، النفق تم قصفه بآلاف الأطنان ولم تتضرر المستشفى... هذا دليل على أن النفق بعيد عنها".

واعتبر أن توقيت الإعلان عن العثور على الجثمانين بعد أسابيع من العملية العسكرية يكشف عن "مسرحية معدة مسبقا" تهدف إلى "التغطية على جرائم الاحتلال"، بحسب تعبيره.

كما أشار إلى أن: "الاحتلال استثنى الصحفيين الأجانب واستعان فقط بالإسرائيليين الذين يرددون روايته. لم يكن هناك أي قدرة على إثبات أن النفق تحت المستشفى بدليل قاطع".

وربط المدهون هذه الواقعة بمحاولة سابقة "فاشلة"، وفق وصفه، لتأكيد وجود غرفة عمليات في مستشفى الشفاء، معتبرا أن "إسرائيل تفتعل الأدلة لتبرير استهداف المنشآت المدنية".

كما شدد على أن "كل ما يقوم به الاحتلال من جرائم إبادة يجب أن يعاقب عليه دوليا، مضيفا أن هذه الروايات الكاذبة لن تنطلي على أحد".