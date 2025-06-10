وأفادت مصادر وزارة الصحة في قطاع غزة بأن القتلى كانوا متجمعين أمام ما وصفته بمركز توزيع يخضع لإشراف مؤسسة دولية مدعومة من أميركا وإسرائيل، عندما تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل الجيش الإسرائيلي.

وذكر شهود أن مئات المدنيين تجمهروا منذ ساعات الصباح الأولى في محاولة للحصول على طرود غذائية محدودة وسط نقص حاد في المواد الأساسية.

وقالوا إن إطلاق النار أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، وخلق حالة من الذعر في المكان.

ويفرض الجيش الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي حصارا مشددا على قطاع غزة عقب فشل تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وتوقفت المساعدات الإنسانية بشكل شبه كامل، مع منع معظم الشحنات الغذائية والطبية من الدخول، وتعطيلها عبر معابر تخضع لإشراف الجيش الإسرائيلي، حيث يتم فحصها لساعات طويلة، ما يعقّد عمليات الإغاثة.

وتسبب هذا الوضع في تدهور إضافي للظروف الإنسانية في القطاع، حيث يعاني السكان، خصوصا في المناطق الوسطى والشمالية، من نقص شديد في الغذاء والدواء.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت مرارا من "كارثة إنسانية وشيكة"، مشيرة إلى أن معظم سكان غزة يعيشون في ظروف انعدام أمن غذائي حاد.

وفي تقرير مشترك صدر مؤخرا، قالت منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية إن "جميع المؤشرات تقود إلى خطر حقيقي لحدوث مجاعة في أجزاء من قطاع غزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة"، ما لم يُسمح بدخول المساعدات دون عوائق".

وأدانت منظمات دولية، بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهيومن رايتس ووتش، الاستخدام المتكرر للقوة ضد المدنيين أثناء تجمعهم للحصول على المساعدات.

وتأتي هذه التطورات في سياق الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ 7 أكتوبر 2023، والتي أسفرت، بحسب بيانات وزارة الصحة في غزة، عن مقتل 54 ألفا و927 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة 126 ألفا و615 آخرين.

وتتواصل المحادثات غير المباشرة بين الطرفين بوساطة مصرية وقطرية وأميركية، دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.