وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "عاجل.. تحذير خطير إلى كل المتواجدين في مناطق جباليا، معسكر جباليا، البلدة القديمة وأحياء النهضة، الروضة، السلام، النور، التفاح، الدرج وتل الزعتر، ‏الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة شديدة في مناطق وجودكم لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية".

وأضاف: "‏من أجل أمنكم، اخلوا فورا إلى المآوي المعروفة في مدينة غزة".

وختم البيان: ‏"تشكل العودة إلى هذه المناطق باعتبارها مناطق قتال خطرا على حياتكم".

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر بوتيرة عنيفة، في ظل تصعيد عسكري متزايد وأزمة إنسانية غير مسبوقة، فيما بلغ عدد القتلى والإصابات منذ استئناف الحرب في 18 مارس الماضي، 4603 قتيلا و14186 إصابة.

وارتفعت حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 54880 قتيلا و126227 إصابة، في آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع، الأحد.