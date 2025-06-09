ووفق التحالف فإن مسيرات "كوادكوبتر" تحاصر السفينة مادلين المتجهة إلى غزة وترشها "بمادة بيضاء مهيجة".

وأشار التحالف إلى انقطاع الاتصالات وبث أصوات مزعجة عبر الراديو على متن السفينة "مادلين".

وقالت فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية في منشور على "إكس"، اليوم الإثنين، إن "5 زوارق حربية إسرائيلية حول السفينة مادلين التي تحمل مساعدات لغزة".

وبعد وقت قصير من منشورها الأول، قالت ألبانيزي: "يبدو كل شيء هادئا وآمنا الآن. الزوارق السريعة تراقب، لكن الأسطول يواصل إبحاره".

من جانبها، قالت النائبة بالبرلمان الأرووبي ريما حسن إن "هناك طائرة بدون طيار تحلق فوقنا، وقد ألقت مادة بيضاء".

وأفاد تحالف "أسطول الحرية"، في وقت سابق من فجر الإثنين، إن جرس الإنذار انطلق على متن سفينته "مادلين".

وأضاف التحالف أنه تم تجهيز سترات النجاة تحسبا لاعتراض مسار السفينة.

وأبحرت السفينة "مادلين" التابعة لتحالف "أسطول الحرية" من صقلية الأحد الماضي متجهة إلى غزة لإيصال مساعدات وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أعوام، وزاد إطباقا عقب اندلاع الحرب الأخيرة مع حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.

وكان وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس قد أكد في وقت سابق الأحد أنه أمر الجيش بمنع السفينة التي تقل ناشطين من بينهم السويدية غريتا ثونبرغ، من كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وصرّح كاتس قائلا: "أعطيت تعليمات للجيش بمنع السفينة مادلين من بلوغ غزة"، واصفا ثونبرغ بأنها "معادية للسامية" وأعضاء المجموعة بأنهم "أبواق دعاية لحماس".

وردا على تصريحات كاتس، قال تحالف "أسطول الحرية" في بيان إنه يتوقع "اعتراضا واعتداء من إسرائيل في أي لحظة"، داعيا حكومات دول الناشطين إلى التحرك لحمايتهم.

وأفراد الأسطول هم من ألمانيا وفرنسا والبرازيل وتركيا والسويد وإسبانيا وهولندا.

وتفرض إسرائيل حصارا بحريا على غزة منذ ما قبل هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي شنته حماس على إسرائيل وأشعل فتيل الحرب في القطاع.