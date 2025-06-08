وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الضحايا من القتلى والجرحى جراء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، إن 108 قتلى، بينهم انتشال جثمانين، و393 جريحا وصلوا مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشار التقرير إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وبهذا ترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 54,880 قتيلا و126,227 جريحا.

كما ارتفعت حصيلة القتلى والجرحى منذ 18 مارس 2025 إلى 4,603 قتلى و14,186 جريحا.

وبحسب التقرير الإحصائي اليومي، فإن حصيلة ما وصل للمستشفيات من قتلى المساعدات منذ صباح اليوم الأحد بلغت 5 قتلى، وأكثر من 123 إصابة.

وبذلك بلغ إجمالي قتلى المساعدات الإنسانية، ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات، 115 قتيلا وأكثر من 1,110 إصابة.