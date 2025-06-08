تفصيلا، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن 11 شخصا قتلوا وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي وإطلاق نار فجر وصباح اليوم الأحد.

ونقلت "وفا" عن مصادر طبية، قولها إن 5 أشخاص، بينهم طفلتان، قتلوا في قصف مسيرة إسرائيلية لخيام نازحين بمواصي خان يونس، كما قتلت الطفلة ديما أبو موسى متأثرة بجروح أصيبت بها في قصف سابق للقوات الإسرائيلية على مدينة خان يونس.

وفي مدينة رفح، قتل 4 مواطنين وأصيب 70 آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركز مساعدات غرب المدينة.

كما قتل مواطن وأصيب آخرون برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات عند "محور نتساريم" وسط قطاع غزة.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قد قالت يوم أمس إن "نموذج توزيع المساعدات في قطاع غزة غير فعّال، وبمثابة دعوة الناس إلى موتهم.

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 54,772 والإصابات إلى 125,834.