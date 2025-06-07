وجاء في بيان للمؤسسة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل: "حماس هي السبب في أن مئات الآلاف من الجائعين في غزة لم يحصلوا على طعام اليوم".

وأضافت أن "المجموعة أصدرت تهديدات مباشرة ضد عمليات المؤسسة، وهذه التهديدات جعلت من المستحيل المضي قدما اليوم دون تعريض أرواح الأبرياء للخطر".

واتهمت مؤسسة غزة للمساعدات حماس بمحاولة السيطرة على عملية توزيع المساعدات من أجل استغلال السكان في غزة.

وجاء في البيان: "حماس تريد العودة إلى نظام فاشل كانت تسيطر عليه سابقا وتستغله، من خلال تحويل المساعدات، والتلاعب بتوزيعها، وتقديم أجندتها الخاصة على احتياجات الشعب الفلسطيني الأساسية".

ومع ذلك، أكدت المؤسسة أنها "لن تتراجع" وستتأقلم مع "هذه التهديدات"، مشيرة إلى أنها ستستأنف توزيع المساعدات الغذائية "دون تأخير".

وكانت المؤسسة قد أعلنت، يوم الجمعة، عن الإغلاق المؤقت لمراكز التوزيع التابعة لها، وأرجع السبب إلى "التجمعات الكبيرة" في محاولة لضمان سلامة الموجودين في الموقع.

وقالت إنها وزّعت آلاف الطرود الغذائية قبل قرار الإغلاق.

وقبل نحو أسبوعين، خفّفت إسرائيل من حصارها المفروض على دخول المساعدات إلى غزة. وتولت المؤسسة مهمة التوزيع، متجاوزة بذلك وكالات الأمم المتحدة ومبادرات إغاثة أخرى.

وتعرضت المؤسسة لاتهامات بتعريض المدنيين للخطر وانتهاك معايير الحياد في العمل الإنساني. ووفقا لما أعلنته إسرائيل، فإن الهدف من إشرافها على العملية هو منع وصول المساعدات إلى أيدي حماس.