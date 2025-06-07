وقال المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، إن الجيش الإسرائيلي حاصر المكان المحتجز فيه الرهينة الإسرائيلي متان تسنغاوكر في غزة.

وأضاف في بيانها: "إذا قُتل هذا الأسير خلال محاولة تحريره، فإن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الجيش الإسرائيلي، لا سيما بعد أن حافظنا على حياته طوال عام وثمانية أشهر".

متان تسنغاوكر، أحد الجنود الذين وقعوا في قبضة حماس منذ بداية الحرب، ويعد من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام الرأي العام الإسرائيلي، لا سيما أن والدته عيناف تسنجاوكر تُعد من أبرز الأصوات احتجاجاً في أوساط عائلات الأسرى، وتُعرف بمواقفها الرافضة لاستمرار الحرب.