ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها إن 15 موطنا على الأقل قتلوا وأصيب نحو 50 آخرين، اليوم السبت، في "مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حي الصبرة بمدينة غزة".

وأفادت المصادر بأن طائرات إسرائيلية "استهدفت منزلا بصاروخين في حي الصبرة، ما أدى إلى استشهاد 15 مواطنا على الأقل بينهم 6 أطفال، وأكثر من 50 جريحا".

ورجحت مصادر في طواقم الإنقاذ، أن يتجاوز عدد القتلى 30، نظرا لوجود عدد كبير من المفقودين جراء قصف الاحتلال للمنزل، واصفة الوضع في المكان بالقاسي.

كذلك ذكرت وسائل إعلام فلسطينية بأن شخصين قتلا في قصف إسرائيلي قرب مدرسة شادية أبو غزالة في الفالوجا بمخيم جباليا.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية ذكرت في وقت سابق السبت أن عدد القتلى في قطاع غزة منذ فجر اليوم ارتفع إلى 24 بينهم 5 في رفح و7 في قصف طال منزلا بغربي مدينة غزة، مضيفة أن 5 نازحين قتلوا، في قصف إسرائيلي أثناء انتظارهم للمساعدات غربي مدينة رفح بجنوبي قطاع غزة.

يشار إلى أنه منذ السابع من أكتوبر 2023، خلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أكثر من 180 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.