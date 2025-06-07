وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن "عددا من الشبان على الطريق العام في بلدة صريفا، اعترضوا ، اليوم السبت، دورية تابعة لقوات اليونيفيل كانت في طريقها إلى منطقة وادي السلوقي، احتجاجًا على عدم مرافقتها من قبل الجيش اللبناني، دون أن تسجل أي حوادث تُذكر.

ووفق الوكالة، حضرت لاحقًا دورية تابعة للجيش اللبناني إلى المكان، وعملت على معالجة الوضع وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

وأشارت إلى أنه سبق ذلك، دخول دورية كبيرة تابعة لـ "اليونيفيل" إلى منطقة وادي السلوقي ، أيضًا من دون مؤازرة الجيش اللبناني.