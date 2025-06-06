ويرافق الشرع في هذه الزيارة عدد من المسؤولين السوريين، أبرزهم وزير الداخلية، أنس خطاب.

وأظهرت اللقطات المتداولة استقبالا شعبيا للشرع في المدينة.

كما رصدت مقاطع فيديو زيارة الشرع قصر محافظ درعا وسط ترحيب من أهالي ووجهاء المنطقة.

وقالت مصادر محلية إن المدينة شهدت إجراءات أمنية مشددة، بما في ذلك تواجد مكثف للعناصر الأمنية وإغلاق عدة طرقات.

وتأتي زيارة الشرع لمدينة درعا في الجنوب السوري وسط توترات أمنية متصاعدة مع إسرائيل.

والأربعاء، جدد الجيش الإسرائيلي قصفه على مواقع في درعا، بالإضافة إلى شنّ غارات على بلدات في ريف دمشق.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان: "ندين بشدة القصف الإسرائيلي لقرى وبلدات في محافظة درعا مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية جسيمة".