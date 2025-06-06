ونشر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس خريطة حدد فيها بعض أنحاء المدينة، مرفقا إياها بتحذير جاء فيه أن قواته ستهاجم "كل منطقة يتم استخدامها لإطلاق قذائف صاروخية".

ودعا أدرعي "سكان قطاع غزة المتواجدين في بلوكات 608, 609, 615, 616 في منطقة شمال القطاع بالإخلاء، مضيفا: "هذا تحذير مسبق قبل الهجوم".

وأضاف أدرعي موجها حديثه لسكان المدينة: "من أجل أمنكم، اخلوا فورا"، متابعا "العودة الى هذه المناطق التي تعتبر مناطق قتال خطيرة تشكّل خطرا على حياتكم".

وتابع: "المسؤولية عن اخلاء ونزوح السكان ومعانتهم تقع على عاتق المنظمات الإرهابية وفي مقدمتها حماس، العودة الى هذه المناطق التي تعتبر مناطق قتال خطيرة تشكل خطرًا على حياتكم! من اجل أمنكم، اخلوا فورا غربا".