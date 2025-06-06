ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصدر قوله إن المروحيات سوف تستخدم لقتال عناصر جماعة الشباب المدعومة من تنظيم القاعدة.

ووقعت تركيا في فبراير الماضي اتفاقية مع الصومال لمدة 10 سنوات، لتدريب وتسليح القوات المسلحة الصومالية، ثم أبرمت لاحقا اتفاقا مع الصومال للتنقيب عن النفط وإنتاجه، مما يسمح لمؤسسة البترول التركية بالعمل في الدولة التي تقع في منطقة القرن الإفريقي.

ونقلت بلومبرغ عن مسؤولين بوزارة الدفاع التركية قولهم إن قيام أنقرة بتقديم التدريب والمساعدة والأنشطة الاستشارية يهدف لضمان الأمن والاستقرار في الصومال، ويندرج في إطار الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

وأضاف المسؤولون أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات للحيلولة دون وقوع هجمات إرهابية، لاسيما التي تستهدف الأنشطة الاقتصادية المشتركة، وضمان أمن الوحدات الخاصة بتلك الأنشطة في المنطقة.

وعلى مدار القرن الماضي، وسعت تركيا نفوذها في المنطقة من خلال إبرام اتفاقيات تعاون عسكري ودعم مشروعات البنية التحتية.