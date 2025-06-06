وأضاف المصدر الإسرائيلي أن أجهزة الاستخبارات تعمل على مدار الساعة لتوسيع قاعدة الأهداف التابعة للحوثيين في اليمن.

وقال الموقع إن معرفة الأهداف الحوثية تتحسن يوما بعد يوم ما يوسع خيارات الهجوم، مضيفا أن المسؤولين في إسرائيل يشعرون بخيبة أمل من الاتفاق بين الولايات المتحدة والحوثيين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، مشيرا إلى أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق في البلاد، إثر الهجوم الصاروخي.

وقالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن إنه تم إغلاق المجال الجوي أمام عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون بتل أبيب.

وتواصل جماعة الحوثي إطلاق الصواريخ، التي تقول إنها "باليستية فرط صوتية" باتجاه إسرائيل وذلك منذ بدء الحرب على غزة دعما لحركة حماس الفلسطينية التي تحاربها إسرائيل في قطاع غزة.

وتشدد الجماعة على أن عملياتها العسكرية ضد إسرائيل مستمرة وسوف تتصاعد حتى وقف القتال في غزة ورفع الحصار عنها.