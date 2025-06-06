وأظهرت لقطات مباشرة لتلفزيون وكالة فرانس برس، تصاعد أعمدة من الدخان في الضاحية الجنوبية لبيروت التي شهدت حركة نزوح كثيفة.

وقالت مراسلة "سكاي نيوز عربية" إن الجيش الإسرائيلي شنّ غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، خلفت أعمدة كبيرة من الدخان.

وأضافت أن "الغارات الإسرائيلية كانت عنيفة جدا، والضربات كانت كبيرة للغاية، مع توقع استخدام صواريخ خارقة للتحصينات في تلك الهجمات، وسماع دويها في مناطق عدة من لبنان".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر سياسية قولها إن إسرائيل "أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بأنها ستشن هجوما في بيروت".

وقالت مصادر عسكرية لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الجيش اللبناني حاول تعطيل التهديدات الإسرائيلية عبر طرحه التوجه إلى المباني المحددة للكشف عليها لكن الجانب الإسرائيلي رفض.

وتعليقا على الغارات، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: "لن نسمح لحزب الله أن يرفع رأسه ويستعيد قوته ليهددنا".

ومن جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "لقد أصدرنا أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي هذا المساء بمهاجمة وتدمير المباني المستخدمة لإنتاج وتخزين الطائرات بدون طيار التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في قلب منطقة الضاحية في بيروت".

وأضاف كاتس: "تلقى سكان المباني بالفعل إخطارات الإخلاء، وسنواصل تطبيق قواعد وقف إطلاق النار دون أي تنازلات ولن نسمح لأي طرف بخلق تهديدات ضد البلدات الشمالية وجميع مواطني دولة إسرائيل، ونحن نعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة مباشرة عن منع انتهاك وقف إطلاق النار وأي نشاط إرهابي ضد دولة إسرائيل".