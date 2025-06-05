وقالت مراسلة "سكاي نيوز عربية" إن الجيش الإسرائيلي شن غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، خلفت أعمدة كبيرة من الدخان.

وأضافت أن "الغارات الإسرائيلية كانت عنيفة جدا، والضربات كانت كبيرة للغاية، مع توقع استخدام صواريخ خارقة للتحصينات في تلك الهجمات، وسماع دويها في مناطق عدة من لبنان".

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم الوحدة الجوية التابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشن الطيران الإسرائيلي قبل وقت من تلك الهجمات غارات تحذيرية على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد تهديد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، باستهداف عدد من المباني هناك.

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "لقد أصدرنا أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بمهاجمة هذا المساء وتدمير المباني المستخدمة لإنتاج وتخزين الطائرات بدون طيار التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في قلب منطقة الضحى في بيروت".

وأضاف كاتس: "تلقى سكان المباني بالفعل إخطارات الإخلاء، وسنواصل تطبيق قواعد وقف إطلاق النار دون أي تنازلات ولن نسمح لأي طرف بخلق تهديدات ضد البلدات الشمالية وجميع مواطني دولة إسرائيل، ونحن نعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة مباشرة عن منع انتهاك وقف إطلاق النار وأي نشاط إرهابي ضد دولة إسرائيل".

على صعيد آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن فيما دوت صافرات الإنذار في مناطق عدة بإسرائيل.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون أمام عمليات الإقلاع والهبوط.