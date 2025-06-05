وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إثر لقاء رئيس الوزراء كير ستارمر، بملك الأردن عبد الله الثاني في لندن إن "القادة ناقشا خطورة الوضع غير المقبول في غزة، والتطورات المثيرة للقلق في الضفة الغربية".

وأضاف المتحدث: "شدد رئيس الوزراء على أنه إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري المتجدد وترفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، فإن المملكة المتحدة وشركاءها سيتخذون مزيدا من الإجراءات الحاسمة ردا على ذلك".

وتابع: "رئيس الوزراء أكد أنه من الضروري التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام، والإفراج عن جميع الرهائن، وتسليم المساعدات الإنسانية بسرعة وبكميات كبيرة.

واتفق الزعيمان على أهمية أجندة إصلاح السلطة الفلسطينية كجزء من الطريق نحو حل الدولتين والسلام والأمن الدائمين لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.