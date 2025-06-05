وأوضح سلام أن الحكومة تواصل اتصالاتها الرسمية للسير قدما في خطة إعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة، لافتا إلى تحسن ملموس في الخدمات الصحية والاجتماعية.

وفيما يتعلق بملف الطاقة، شدد رئيس الحكومة على استمرار التركيز على تطوير قطاع الطاقة المتجددة في لبنان.

من جهة أخرى، أكد سلام أن الجيش اللبناني فكك أكثر من 500 موقع عسكري ومخزن سلاح في المنطقة الحدودية الجنوبية.

وأضاف: "الجيش اللبناني يواصل توسيع انتشاره وحتى الآن، فكّك جنوب الليطاني أكثر من 500 موقع عسكري ومخزن.. إنما دعوني أكون واضحا: لا يمكن أن نحقّق الأمن والاستقرار طالما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية اليومية واستمر احتلال أجزاء من أرضنا وعدم الإفراج عن أسرانا".

وتابع: "سنواصل الضغوط لإجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من كل شبر من أراضينا تطبيقا للقرار 1701، وسنعمل على توفير كل ظروف إعادة أهلنا إلى أرضهم بكرامة وإعمار ما دمّره الإسرائيلي".

وفي ملف القضاء، دعا سلام إلى رفع اليد عنه، وقال: "نسعى لحماية القضاء من أي تدخلات وصون العدالة"، مؤكدا أن من أولويات الحكومة استعادة مصداقية مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة بالجهاز القضائي.

وفي الشأن الاقتصادي، أشار سلام إلى التزام حكومته بتعزيز القطاعات التجارية والاقتصادية، إلى جانب دعم المجالات السياحية والثقافية والرياضية.

وختم سلام كلمته بالتشديد على أن "لبنان لا يمكن أن يكون خارج عمقه العربي"، في تأكيد واضح على التزام بلاده بعلاقاتها الاستراتيجية مع محيطها العربي.