وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إن هناك "10 قتلى جراء غارات اسرائيلية منذ فجر الخميس على قطاع غزة وحتى هذه اللحظة".

وأضاف أن الغارات استهدفت منزلا في جنوب شرق مدينة غزة وخيمة تؤؤي نازحين في خان يونس في جنوب القطاع ومنزلا في دير البلح في وسطه.

واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق نفذته حماس في إسرائيل وأسفر عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى أرقام رسمية إسرائيلية.

ومن بين 251 شخصا خُطفوا خلال هجوم حماس، لا يزال 57 محتجزين في غزة، أكد الجيش وفاة 34 منهم على الأقل.

وفي 18 مارس الماضي، انهارت هدنة هشة استمرت شهرين بين الدولة العبرية والحركة الفلسطينية.

وكثّفت إسرائيل عملياتها في غزة في 17 مايو، مؤكدة تصميمها على تحرير ما تبقى من رهائن إسرائيليين محتجزين في القطاع، والسيطرة على كامل القطاع والقضاء على حركة حماس

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، بلغت الحصيلة الإجمالية للقتلى الفلسطينيين 54607، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.