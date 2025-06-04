قلق من اقتراب مصر من منطقة نشاط زلزالي

وقالت الوزيرة ياسمين فؤاد في تصريحات إعلامية الثلاثاء، إن مصر تقترب من منطقة نشاط زلزالي حقيقي، وأنها أصبحت في موضع بداية الخطر، مما يستوجب الاستعداد الدائم، مشيرة إلى أن هناك تداخلا بين بعض الظواهر المناخية والجيولوجية.

وأضافت أن مصر تشهد تغيرات مناخية وجيولوجية غير مسبوقة، موضحة أن تكرار الزلازل في الفترة الأخيرة يعكس نشاطا زلزاليا غير طبيعي، وأن الوضع الحالي غير معتاد، حيث تشهد مصر زلازل لم تكن تتعرض لها من قبل.

زلازل مصر ضعيفة ولا تشكل خطرا

من جهته، طمأن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية طه رابح المصريين مؤكدا أن مصر ليست ضمن حزام الزلازل، وأن الهزات الأرضية التى يجرى تسجيلها داخل البلاد لا تشكل خطرا.

وأكد في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية" أن التغيرات المناخية ليس لها علاقة بالزلازل، لافتا إلى أن أقوى زلزال سجلته مصر مؤخرا هو ذلك الذي وقع شمال غرب مدينة الغردقة بقوة 3.3 ريختر وهو لا يعد قويا، مبينا أن معظم الهزات الأخرى وقعت في مناطق خارج البلاد وشعرت بها بعض المدن في مصر.

وأوضح أن الزلازل التي تحدث في جزيرة كريت اليونانية غالبا ما يشعر بها سكان بعض المناطق في مصر وهذا لا يعني أن الزلزال وقع في مصر، لافتا إلى أن المعهد القومي للبحوث الفلكية يصدر بيانات بخصوص الزلازل كجهة مختصة ولديها أجهزة وشبكات على مستويات مختلفة للمراقبة الزلزالية، وأن المعهد مسؤول عن بياناته وتصريحاته فقط.

وكانت مصر قد سجلت في الآونة الأخيرة ثلاث هزات أرضية متتالية ضربت مناطق متفرقة من البلاد، وهو ما أثار القلق والجدل عما إذا كانت مصر قد دخلت منطقة نشاط زلزالي أم هي في أمان من الزلازل القوية.

بيانات رسمية برصد 3 زلازل

وذكرت بيانات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل في وقت سابق، أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 2.31 درجة على مقياس ريختر في منطقة كوم البيرة بمحافظة الجيزة مساء الأحد، كما رصدت هزة أخرى شمال مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بقوة 3.2 درجة، بالإضافة إلى هزة ثالثة شمال غرب مطروح بقوة 2.92 درجة على عمق 43.61 كيلومتر بالقرب من جزيرة كريت اليونانية.

وشهدت مصر زلزالا مدمرا وقع في القاهرة عام 1992، بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر، وراح ضحيته 545 شخصا بالإضافة إلى إصابة الآلاف، ومنذ ذلك الوقت سعت السلطات في مصر إلى تطوير أنظمة رصد الزلازل وتحسين البنية التحتية