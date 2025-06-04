وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن ذلك جاء "خلال استقبال رئيس دولة الإمارات في قصر الشاطئ في أبوظبي، الرئيس المصري الذي يقوم بزيارة أخوية إلى دولة الإمارات حيث تبادل والرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية اللقاء التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك".

وتابعت: "كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل على إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" ويضمن الاستقرار والأمن للجميع".

كما أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق بين دولة الإمارات ومصر، بشأن كل ما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، ويسهم في تعزيز الاستقرار والأمن والسلام والذي يعد السبيل لتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة كافة.

وحضر اللقاء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ حامد بن زايد آل نهيان، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار، وجاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

وقد غادر الرئيس المصري دولة الإمارات في ختام زيارته حيث كان في مقدمة مودعيه في مطار الرئاسة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.