أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال لقائه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الأربعاء، أهمية العلاقات الثنائية مع لبنان واهتمام بلاده بمساعدة لبنان.
واستقبل نعيم قاسم الوزير عراقجي بحضور سفير إيران في لبنان مجتبى أماني، "وتمَّ التداول في أوضاع المنطقة"، حسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في "حزب الله".
وأكد وزير الخارجية الإيراني "على أهمية العلاقات الثنائية مع لبنان واهتمام الجمهورية الإيرانية بمساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على قاعدة الاحترام المتبادل وتعزيز التعاون بين البلدين".
بدوره، جدَّد نعيم قاسم "الشكر للجمهورية الإيرانية وقائدها والرئاسة والحكومة والشعب الإيراني على الدعم المستمر للشعب اللبناني ومقاومته".
وأكد قاسم "على أهمية دور إيران الإيجابي في المنطقة ودعمها للمقاومة الفلسطينية وشعبها"، مشيرا إلى "قناعة حزب الله وعمله الدؤوب لنهضة لبنان واستقراره وسيادته وطرد الاحتلال من أراضيه".
وكان عراقجي وصل صباح الثلاثاء إلى مطار بيروت قادما من مصر في زيارة رسمية أجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيي.