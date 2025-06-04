واستقبل نعيم قاسم الوزير ‏عراقجي بحضور ‏سفير إيران في لبنان مجتبى أماني، "وتمَّ التداول في أوضاع ‏المنطقة"، حسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في "حزب الله".

وأكد وزير الخارجية الإيراني "على أهمية العلاقات الثنائية مع لبنان ‏واهتمام الجمهورية الإيرانية بمساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه ‏في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على قاعدة الاحترام ‏المتبادل وتعزيز التعاون بين البلدين".‏

بدوره، جدَّد نعيم قاسم "الشكر للجمهورية الإيرانية ‏وقائدها والرئاسة والحكومة والشعب الإيراني على ‏الدعم المستمر للشعب اللبناني ومقاومته".

وأكد قاسم "على أهمية دور إيران ‏الإيجابي في المنطقة ودعمها للمقاومة الفلسطينية وشعبها"، مشيرا إلى "قناعة حزب الله وعمله الدؤوب لنهضة لبنان واستقراره ‏وسيادته وطرد الاحتلال من أراضيه".‏

وكان عراقجي وصل صباح الثلاثاء إلى مطار بيروت قادما من مصر في زيارة رسمية أجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيي.