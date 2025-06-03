وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصاروخين أطلقا من منطقة درعا جنوبي سوريا باتجاه إسرائيل، وتم تفعيل أجهزة الإنذار في الجولان.

ولم يتضح على الفور الجهة المسؤولة عن الإطلاق.

بعدها بدقائق أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي بدأ هجوما على سوريا ردا على إطلاق الصواريخ.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، كما أشارت إلى أنها المرة الأولى يتم فيها إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل منذ تولي أحمد الشرع رئاسة البلاد.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يرد على مصادر إطلاق النيران من سوريا، وأن طائرات حربية إسرائيلية تخرق حاجز الصوت في الأجواء السورية، ولم يتسن بعد التأكد من تفاصيل الرد الإسرائيلي.