وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين يوجين بيون في مؤتمر "فر أربعة ملايين شخص من السودان إلى الدول المجاورة منذ بدء الحرب التي دخلت عامها الثالث. إنها محطة كارثية في أزمة النزوح الأخطر في العالم".

وأكدت المتحدثة يوجين بيون خلال مؤتمر صحفي بجنيف أن العدد وصل إلى هذا الحد يوم الاثنين، وأن حجم النزوح "يهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي".

وفي السياق، نبه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى أن السودان يعيش "أسوأ كارثة إنسانية في العالم"، أثناء مشاركته في مؤتمر حول الحوكمة والتنمية في إفريقيا ينظم في المغرب يوم الاثنين.

وقال لامي "الأزمة في السودان (...) إنها حاليا أسوأ كارثة إنسانية في العالم وهي مقلقة للغاية"، ردا على سؤال لرجل الأعمال السوداني البريطاني محمد إبراهيم (مو) خلال المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة تابعة له حول الحوكمة، افتتح الأحد في مدينة مراكش.

يشهد السودان، ثالث أكبر دولة إفريقية من حيث المساحة، منذ أبريل 2023 حربا مدمرة أسفرت الحرب عن سقوط عشرات آلاف القتلى وتشريد 13 مليون نسمة فيما تعاني بعض المناطق من المجاعة، وسط "أسوأ أزمة إنسانية" في العالم بحسب الأمم المتحدة.