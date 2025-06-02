جاء ذلك خلال استقباله اليوم الإثنين، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في القاهرة، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى بحث التطورات الإقليمية وتعزيز التعاون الثنائي بين مصر وإيران.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن اللقاء تناول التحديات المتسارعة في المنطقة، حيث أكد الرئيس الموقف المصري الرافض لتوسّع دائرة الصراع، مشددا على ضرورة وقف التصعيد للحيلولة دون الإنزلاق إلى حرب إقليمية شاملة، مشيرا في هذا الإطار إلى أهمية المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

من جهته، ثمن وزير الخارجية الإيراني الدور المصري المحوري في دعم استقرار الإقليم، مؤكدا حرص بلاده على استمرار التشاور والتنسيق مع القاهرة خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه المنطقة جهودا دبلوماسية مكثفة لتفادي تفجر صراع إقليمي واسع، في ظل تعقيدات الوضع في قطاع غزة والمفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة.