وأضاف عبد العاطي، في رده على سؤال لقناة "سكاي نيوز عربية" خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تستمر مصر في أداء دورها كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.

وافت إلى أن الأزمات المتعددة التي تمر بها المنطقة لا يمكن لأي دولة بمفردها التصدي لها، نظرا لطبيعة التحديات والتهديدات التي وصفها بـ"الوجودية".

ورحب الوزير المصري بانفتاح إيران على دول الخليج ودول الجوار، معتبرا أن أمن الخليج هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي.

وأشار إلى أن القاهرة تستغل علاقاتها الطيبة مع طهران في هذا الإطار، من أجل تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن الإقليمي.

وأكد عبد العاطي في ختام تصريحاته أن مصر ستواصل تحركاتها الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر وتخفيف حدة التوترات، بما ينسجم مع رؤيتها الاستراتيجية القائمة على دعم الحلول السياسية وتغليب منطق الحوار.